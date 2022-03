Kabarett in Kaarst : Ingolf Lück kehrt nach sechs Jahren auf die Bühne zurück

Kaarst Das Kabarett-Programm bietet am kommenden Samstag ein echtes Highlight: Multitalent Ingolf Lück kehrt nach sechs Jahren Abstinenz wieder als Stand-Up-Comedian auf die Bühne zurück.

Das Kabarett-Programm der Stadt Kaarst geht am Wochenende im Albert-Einstein-Forum in die nächste Runde. Am Freitag, 18. März (20 Uhr) ist Comedian Tan Caglar mit seinem Programm „Geht nicht? Gibt‘s nicht!“ zu Gast. Dass es Tan Caglar wie kein anderer versteht, sein Handicap mit Inklusion, Witz und Ironie zu verbinden, hat er schon in seinem ersten Erfolgsprogramm „Rollt bei mir…!“ unter Beweis gestellt. Nach zwei Jahren auf Tour veröffentlichte der Tausendsassa im Sommer 2019 seine gleichnamige Biografie. Vielseitigkeit ist seine Stärke: Tan Caglar ist Basketballspieler, Model, Autor und Stand-up-Comedian. Mit seinem Rollstuhl erobert er die Kleinkunst-Bühnen.