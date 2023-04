CDU-Fraktionsvorsitzender in Kaarst Kotzian wehrt sich gegen Kritik nach Facebook-Post

Darin werden dem Kaarster Stadtoberhaupt im Hinblick auf den Neubau der Grundschule Stakerseite „erhebliche Verfahrensfehler in den Bereichen Haushaltsrecht, Vertretungsbefugnis und Abweichung von einem politischen Beschluss innerhalb der Verwaltung“ attestiert. Das Schreiben war zuvor Gegenstand der Diskussion im öffentlichen Teil der Ratssitzung und somit für jeden Bürger einsehbar. Dass Kotzian den Brief in den sozialen Medien veröffentlichte, kam nicht bei allen Bürgern gut an. Dem CDU-Fraktionsvorsitzenden wurde unter seinem Post „schlechter politischer Stil“ vorgeworfen. Bürgermeisterin Ursula Baum solle durch „das bewusste Weglassen von Tatsachen persönlich diffamiert“ werden, wie eine Userin Kotzian vorwirft. Zudem kritisiert die Userin, dass das Schreiben trotz des Vermerks „persönlich“ so den Weg in die Öffentlichkeit gefunden habe.