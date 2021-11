Gastspiel im Einstein-Forum Kaarst : Ingo Appelt bittet das Publikum um Beschimpfung

Kaarst Comedian Ingo Appelt gastierte im Einstein-Forum mit einem Programm, das immer hart an der Grenze des guten Geschmacks war. Und immer wieder durchzog das Thema Sex den Abend.

Zweieinhalb Stunden ratterte er wie ein Maschinengewehr seine Wortsalven herunter und hechtete von einem Thema zum anderen: Künstlerisch gänzlich „untervögelt“ durch die Corona-Krise und gedanklich schon bei einer Umschulung zur Hebamme, freute er sich sehr über jeden Zuschauer, wobei leere Stuhlreihen mit dem Begriff „Arschlöcher“ bedacht wurden. Immer hart an der Grenze des guten Geschmacks bekam fast jede gesellschaftliche Gruppe ihr Fett weg, was mitunter sehr amüsant war: Homeoffice und Homeschooling ließ Eltern Pubertierende in Babyklappen ablegen, Karl Lauterbach und Christian Drosten verbündeten sich als „Warner Brothers“ und Olaf Scholz ist einfach nur ein „grinsender Buddha“. Wäre „Kneifzange“ Saskia Esken als Kandidatin angetreten, so seine These, hätte Armin Laschet 48 Prozent holen können.