Stars zu Gast im Kaarster Einstein-Forum : Kabarett-Programm beendet Sommerpause am 12. August

Guido Cantz neue Bühnenshow für 2022 heißt „Das volle Programm“. Foto: PORZ Entertainment GmbH

Kaarst Das Kaarster Kabarett steigt nach einer kurzen Sommerpause am 12. August wieder ins Kabarett-Programm ein: Mit einer Reihe an überregionalen Stars will der Kulturbereich der Stadt die Besucherinnen und Besucher wieder ins Albert-Einstein-Forum locken.

Zu den Highlights im August, September und Oktober zählen unter anderem die aus dem TV bekannte Comedian Ingo Appelt (Samstag, 10. September), Abdelkarim (Sonntag, 25. September) sowie Moderator und Komiker Guido Cantz (Samstag, 22. Oktober). Für die Extraportion Kölsches Lebensgefühl sorgen die Bands „Stunk unplugged“ (Sonntag, 11. September) und „Bläck Fööss“ (Sonntag, 18. September).

Weitere Künstlerinnen und Künstler sorgen für einen vollen Veranstaltungskalender im Albert-Einstein-Forum. Am ersten Wochenende nach der Sommerpause treten Ole Lehmann mit seinem Programm „Tacheles“ (Freitag, 12. August) und einen Tag später am Samstag Ingrid Kühne mit „Okay, mein Fehler!“ auf. Am ersten Wochenende im September gibt es wegen des Stadtfestes „Kaarst total“ kein Kabarett. Eine Woche später kommt in Appelt der erste Hochkaräter ins Einstein-Forum.

Dazu passt, dass der Kulturbereich ein besonderes Angebot für alle Kurzentschlossenen geschnürt hat: Wer drei Termine aus den Veranstaltungen im Abo wählt, bezahlt lediglich 49,50 Euro für drei Shows. Damit will Kulturbereichsleiter Dieter Güsgen die Besucher nach der langen Pandemiephase wieder nach Kaarst locken. „Zuletzt ist die Freude auf unbeschwerte Kabarett-, Comedy- und Musikabende bei uns wieder merklich gestiegen. Die Angst vor einer Corona-Ansteckung ist dabei weitgehend unbegründet: Wir verfügen über eine neue Belüftungsanlage im Forum, die für reichlich Frischluft sorgt und damit einen fröhlichen und unbeschwerten Aufenthalt ermöglicht“, erklärt Güsgen.

Das gesamte Programm und alle weiteren Infos zu den Künstlern und Show sind online zu finden. Tickets können ebenfalls online gekauft werden.

(NGZ)