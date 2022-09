Appelt, Bläck Fööss, Abdelkarim : Viele Kabarett-Highlights im September

Kaarst Im Albert-Einstein-Forum geht es am Wochenende mit dem Kabarett-Programm weiter. Der September bietet einige Highlights. Welche Stars an welchen Terminen auftreten.

Am Sonntag, 11. September, um 19 Uhr geht es dann mit „Stunk Unplugged“ weiter. Das größte Kabarett-Ensemble der Republik präsentiert Kabarett-Highlights und Lieder aus den letzten Jahren der Stunksitzungen. Es gibt noch Resttickets. Am Freitag, 16. September, ist ab ab 20 Uhr Robert Griess mit „Apocalypso, Baby!“ zu Gast in Kaarst. Unter dem Motto „Jetzt geht der Spaß erst richtig los“ zündet der Kölner Kabarettist ein satirisches Feuerwerk aus Pointen und verwandelt all die Themen, die schlechte Laune machen, in ein überbordendes Spektakel der Hochkomik.