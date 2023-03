Info-Veranstaltung „Älter werden in Kaarst“ Senioren beklagen Wohnungsmangel

Der Publikumsandrang bei der Informationsveranstaltung „Älter werden in Kaarst“ in der Rathausgalerie hielt sich am Samstag in Grenzen – man hatte den Eindruck, dass sich an den Ständen mehr Personen der einzelnen Institutionen als Besucher aufhielten. Lag es an den frostigen Außentemperaturen oder an der ungeheizten Rathausgalerie? Beate Kopp (FDP), ehrenamtliche Regionalbeauftragte für den Rhein-Kreis Neuss, zeigte sich etwas enttäuscht über die geringe Besucherzahl. Andere ausstellende Organisationen waren zufrieden mit der Resonanz.