Indoor-Kartbahn in Kaarst Ab Frühjahr Elektro statt Benzin im Blut

Mit einem Knopf am Lenkrad kann der Fahrer einmal pro Runde einen Extra-Boost aktivieren, mit dem Knopf auf der anderen Seite wird der Rückwärtsgang eingelegt. „Mit den E-Karts hat man mehr Möglichkeiten, man kann die Geschwindigkeiten einstellen, die Rennen werden durch den Boost spannender“, so Pullen. Im Winter kann die Racing-Halle zudem geheizt werden, weil durch den fehlenden Benzingeruch nicht mehr gelüftet werden muss. „Es ist wesentlich moderner, Elektrokarts sind die Zukunft“, ist sich Pullen sicher. Auch der Sicherheitsaspekt werde erhöht: „Wir können per Laptop einstellen, dass sich das Kart in der letzten Runde automatisch abschaltet oder langsamer wird“, sagt der Geschäftsführer. Das hat auch der Autor gemerkt in seiner letzten Runde, als er noch einmal Gas geben wollte, aber nicht mehr durfte. „Es gibt verschiedene Features, die uns das Arbeiten erleichtern und für den Kunden viel angenehmer sind. Es ist unser grünes Leuchtturm-Projekt.“ Und: Langsamer als die „Benziner“ sind die E-Karts nicht, sie kommen auch auf rund 40 Stundenkilometer auf der Strecke in Holzbüttgen.