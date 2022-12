Wohnquartier in Holzbüttgen Inbetriebnahme von Kita am Commerhof in Gefahr?

Denn die Zeit drängt: An dem Bebauungsplan hängt der Bau der neu geplanten Kita am Commerhof. Sollte es – aus welchen Gründen auch immer – zu Verzögerungen kommen, könnte es sein, dass sich der Bau- und Planungsausschuss zu einer Sondersitzung zusammenfinden muss. „Das ist ein wichtiges Projekt“, so Burkhart. Ingo Kotzian (CDU) warf die Frage in den Raum, ob dadurch die Inbetriebnahme der geplanten Kita gefährdet sei. „Wenn wir im Februar keine Entscheidung treffen, ja“, so die klare Aussage von Burkhart. Es müsse alles dafür getan werden, dass der Baubeginn der Kita im August 2023 anvisiert werden kann. „Das ist mir noch einmal von den Bauträgern bestätigt worden. Sie brauchen eine Baugenehmigung für August“, so die Technische Beigeordnete.