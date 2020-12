Neues Angebot in Kaarst-Vorst : Der Gottesdienst aus der Tasche

Lydia Thomasen mit einer der Gottesdienst-Taschen. Foto: Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Vorst In Vorst gibt es jetzt ein völlig neues Format für Familien. Für die Teilnehmer werden Taschen mit allem Notwendigen für einen Wortgottesdienst gepackt, den jede Familie dann für sich während eines Spaziergangs feiern kann.

(keld) Die Corona-Pandemie macht erfinderisch – in allen Bereichen. Denn in Vorst gibt es jetzt mit Taschengottesdiensten ein völlig neues Format für Familien. Der Messkreis der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Antonius in Vorst stellte sich die Frage, wie Familien in dieser besonderen Zeit erreicht werden können. „Sonst bereiten wir Familiengottesdienste vor, die jetzt wegfallen. Der Bedarf ist aber da. Denn die Familien würden gerne Gottesdienste feiern und ohne Angebot verlieren wir sie“, erklärt Lydia Thomasen.

Die 64-jährige ehemalige Erzieherin im katholischen Vorster Kindergarten engagiert sich ehrenamtlich im Messkreis und in der Kommunionvorbereitung. Bei einem Brainstorming sollte ein passendes Open-Air-Angebot für Familien gefunden werden, das mit genügend Abstand einher geht. Und so kam die Idee zustande, für die Teilnehmer Taschen mit allem Notwendigen für einen Wortgottesdienst zu packen, den jede Familie dann für sich während eines Spaziergangs feiern kann. Das Vorbereitungsteam mit Lydia Thomasen, Mona Hoffmann, Kantorin Annika Monz und Gemeinderefentin Mara-Lena Meßing bereitete den Inhalt der Taschen vor: Ablaufplan, Bibeltexte, Gebete, Vaterunser, Zettel für Fürbitten und Lieder. Per QR-Code kann man sich die von Annika Monz eingespielte musikalische Begleitung (Orgel, Klavier und Gesang) aufrufen.