Schützenfest am Wochenende : In Vorst endet die Kirmes-Saison

Vorst Schützenkönig Reiner Jülich freut sich auf ein harmonisches Fest.

Wie schnell der Sommer vergeht, merkt man nicht nur daran, dass es mittlerweile deutlich später hell und abends deutlich eher dunkel wird: Am Wochenende wird zum letzten Mal in diesem Jahr im Stadtgebiet Schützenfest gefeiert. In Vorst freut man sich auf ein tolles Fest. Reiner Jülich und seine Frau Gabi sind das Königspaar. Der König gehört dem Zug Heideröschen an, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Er ist ein ausgesprochener Familienmensch. So ist es kein Wunder, dass die Ehefrau des Ministers Thomas Kirsten, Sabine, seine Schwester ist. Der zweite Minister, Christof Esser, ist der Sohn der älteren Schwester des Königs, Brigitte.