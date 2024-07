Fahrbahndecken in Vorst werden erneuert Dritter Bauabschnitt an Kreisstraßen beginnt

Nachdem die Arbeiten am ersten und zweiten Bauabschnitt an den Kreisstraßen 4 und 34 in Vorst planmäßig gelaufen und erfolgreich beendet worden sind, steht der nächste Abschnitt bevor. Ab Montag, 8. Juli, werden die vorbereitenden Arbeiten am dritten Bauabschnitt beginnen. Das Baufeld beginnt an der Kreuzung Antoniusstraße/Am Holzbüttger Haus und endet an der Kreuzung Antoniusstraße/Am Duffes Pohl.