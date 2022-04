Auftakt nach Corona-Pandemie : In Driesch beginnt die Schützenfest-Saison

Voller Vorfreude: Minister Robin Pahlke mit Sandra, Schützenkönig Johannes Konnertz mit Ines, Minister Michael Kotzot mit Katharina (v.l.). Foto: Bruderschaft

Driesch Als erstes Dorf im Rhein-Kreis wird in Driesch nach zwei Jahren Corona-Pandemie wieder gefeiert. Im Zelt herrscht keine Maskenpflicht, auf die Flüchtlinge aus der Ukraine wird Rücksicht genommen.

Kaum zu glauben, aber wahr: In Driesch wird nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause wieder Schützenfest gefeiert. Es wird das erste Schützenfest im Rhein-Kreis Neuss sein und es geht nächste Woche Freitag (6. Mai) mit dem Oberst-Ehrenabend los, der dann um 20 Uhr in den Bürger- und Schützenball übergeht. Endlich mal wieder das Tanzbein schwingen zur Musik der Coverband „FarbTon“.

„Am vergangenen Sonntag hat eine erweiterte Vorstandsversammlung gegeben. Hier wurden letzte Details zum Ablauf besprochen. Man konnte der Versammlung anmerken, dass alle in großer Vorfreude auf das Schützenfest mit anpacken“, sagt Brudermeister Matthias Urban. Was neu sein wird: „Wir haben am Schützenfest-Samstag erstmals Security im Festzelt“, erklärte Urban gegenüber unserer Redaktion. Man wisse nicht, wie Menschen auf die ungewohnte Enge reagieren und da sei es besser wenn da Personen sind, die bei Bedarf schnell deeskalierend eingreifen können. Das Zelt wird eine Nummer größer sein als üblich. Driesch ist eine kleine Bruderschaft.

Knapp 90 Schützen werden auf der Straße sein. Schützenkönig Johannes II. Konnertz lebt zwar in Büttgen, stammt aber aus Driesch und ist stolz darauf, seine Residenz dort auf der Hauptstraße errichten zu können. Der 43-Jährige hatte bereits vor drei Jahren den Königsvogel von der Stange geholt. Die lange Zeit des Wartens auf seine Regentschaft war ihm und der Königin Ines Fleischer (33) durch die Geburt der Tochter Luana im Oktober letzten Jahres versüßt worden. Sohn Jan (15) wird seinem Vater als Standartenträger zur Verfügung stehen. Johannes II. Konnertz kündigte an, dass am Schützenfest-Sonntag rund 60 Gastschützen mitmarschieren werden. Es mag daran liegen, dass in Driesch so früh gefeiert wird, aber im Gegensatz zu anderen Bruderschaften wird im kleinsten Kaarster Stadtteil die Straßenmusik in gewohnter Stärke zur Verfügung stehen.