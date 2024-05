Schützenfest-Saison in Kaarst beginnt am Wochenende Präsident regiert als König in Driesch

Bis dahin regiert Matthias I. Urban. Er stammt aus einer Driescher Schützenfamilie, sein Vater war auch Schützenkönig und freut sich, dass sein Sohn in seine Fußstapfen getreten ist. Der 40-Jährige, der im Jahre 2008 Jungschützenkönig war, gehört dem Zug „Waidmannsboschte“ an. Urban, der am Gymnasium in Meerbusch-Strümp unterrichtet, ist mit seiner Sarah seit über 20 Jahren zusammen. Kennengelernt hatten sie sich auf dem Schützenfest in Büttgen. Das Paar hat zwei Kinder: Alexander ist Edelknabe und Johanna wird eines der Blumenmädchen sein. Die Familie Urban lebt mittlerweile in Büttgen, der Bezug zu Driesch ist aber sehr eng.