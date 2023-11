Christian und Willi Esser produzieren 4000 Weckmänner in einer Woche In der Weckmann-Bäckerei

Christian und Willi Esser wuseln am Montagmorgen durch die Backstube. Der eine schneidet Arme und Beine in den Teig, der andere schleppt Bleche mit Weckmännern von A nach B. Es ist eine stressige Zeit für Vater und Sohn, die beide Bäckermeister sind, in der Martinswoche. In dieser Woche werden in der Backstube auf der Neusser Straße rund 4000 Weckmänner in allen Größen von 20 bis 90 Zentimeter, mit und ohne Mandeln produziert. „Die Weckmänner gehen an die Grundschulen und Kindergärten“, erklärt Christian Esser. Auch der Martinsverein in Vorst bekommt 1000 Stück. Die Herstellung teilt sich die Bäckerei Esser allerdings mit Nahkauf Lange aus Holzbüttgen.