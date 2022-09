Rundgang durch die Oberberg-Klinik : Wo die Seele gesunden kann

Kaarst Die private Oberberg-Klinik in Kaarst ist hochmodern eingerichtet, die Patienten können wie zu Hause fühlen. Behandelt wird das Spektrum psychiatrischer und psychosomatischer Erkrankungen.

In der Küche duftet es nach Apfelkuchen, Arbeitsspuren sind zu erkennen und alles fühlt sich an wie zu Hause. Diese Küche ist eine besondere: Sie ist eine Kochschule und in der privaten Oberberg-Klinik zu finden – dort wird nahezu das gesamte Spektrum psychiatrischer und psychosomatischer Erkrankungen behandelt. Ein Rundgang mit dem leitenden Oberarzt Lennard Peter Schmidt gibt einen Einblick in eine Klinik, die nichts mehr mit denen früherer Tage zu tun hat: „Helles Grün ist vorherrschend, damit die Seele in einem freundlichen Klima gesunden kann“, erklärt Schmidt.