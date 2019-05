Seniorensport in Kaarst : In Büttgen wird jetzt auch im Winter Boule gespielt

Boule ist vor allem bei Senioren beliebt, aber auch junge Kaarster sind willkommen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kaarst In den Sommermonaten trifft sich die Senioren-Gruppe alle zwei Wochen montags auf dem Bouleplatz hinter dem Büttgener Altenheim zu einem Spiel. Aber auch im Winter sind sie aktiv. Dann ziehen sie in das Sportforum an der Olympiastraße.

Wenn man Hans-Egon Weiler von der ehemaligen „Gemeinschaft Aktiver Menschen“ in Kaarst nach den neuesten Trends im Sport für Senioren fragt, gibt es für ihn nur eine Antwort: „Das ist ganz ohne Frage Boule“, sagt er. Das sehe man nicht nur daran, dass beispielsweise gleich zwei Tennisclubs in Kaarst auch über Boule-Bahnen verfügen und Mannschaften sogar Wettkämpfe austragen, sondern auch daran, dass der eigentlich sommerliche Outdoor-Sport inzwischen sogar im Winter in der Halle ausgeübt werde.

Dafür müsse man nicht nach Düsseldorf fahren, sondern lediglich nach Büttgen. Denn während die Gruppe sich in den Sommermonaten alle zwei Wochen montags auf dem Bouleplatz hinter dem Büttgener Altenheim um 15 Uhr zu einem gemütlichen Spiel trifft, zieht die Senioren-Truppe im Winter in das Sportforum an der Olympiastraße. Dort wird dann eine mobile Kunstrasen-Boulebahn aufgebaut und dem Kugel-Spiel gefrönt, das aus Frankreich kommt und dem italienischen „Boccia“ verwandt ist.

Große finanzielle Aufwendungen, um sich ein eigenes aus sechs Kugeln bestehendes Set zu kaufen, seien nicht nötig. „Boule-Kugeln gibt es schon ab 20 Euro“, sagt Weiler. Zwar gibt es für Damen und Herren unterschiedliche Kugelgewichte und es wird auch nach einem bestehenden Regelwerk gespielt, aber der Wettkampf steht bei der Büttgener Gruppe nicht so sehr im Vordergrund. „Viel wichtiger sind uns, die wir in der Regel alle über 70 Jahre alt sind, der gesellschaftliche Kontakt und eine gewisse Konzentrationsfähigkeit. Körperliche Hochleistungen werden nicht gefragt“, sagt Weiler. Wer sich als Senior für das Spiel um das „Schweinchen“ – das ist die kleine Kugel, die beim Boule-Spiel zum Start in das Spielfeld geworfen wird, – interessiert, ist willkommen, sich ein Bild von der Gruppe und dem Spiel zu machen. Hans-Egon Weiler steht für Rückfragen unter der Rufnummer 021314054434 zur Verfügung.

(NGZ)