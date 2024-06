Keine Nachwuchssorgen In Büttgen marschieren wieder rund 50 Edelknaben mit

Diese Marke ist laut Esser „ein Garant dafür, dass wir auch in Zukunft junge Züge haben“. Denn was machen die Jungs, wenn sie dem Edelknaben-Alter entwachsen sind und nicht mehr in den Reihen der kleinsten Schützen mitmarschieren dürfen? Entweder gründen sie mit Freunden ihren eigenen Zug oder schließen sich dem Verein des Vaters an. „Die Arbeit mit den Edelknaben ist Arbeit an der Basis, man muss viel mit Eltern kommunizieren, gerade auch die Zugezogenen, die Schützenfest noch nicht so kennen, mit einbeziehen“, ergänzt Ingo Thurow, Vizepräsident des Festausschusses. Es sei viel Überzeugungsarbeit nötig. Nach über zehn Jahren wird Ansgar Leitzke nach dem Schützenfest aus dem Amt ausscheiden, er arbeitet derzeit bereits einen Nachfolger ein.