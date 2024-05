600 Kilometer mit dem Rennrad Vorster will in 24 Stunden nach Kopenhagen radeln

Der Plan ist es, am Donnerstagvormittag an der Fähre anzukommen, nach Dänemark überzusetzen und dann die restlichen rund 160 Kilometer nach Kopenhagen zu radeln. Dann sollte der Tross aus insgesamt 17 Personen – 15 Rad- und zwei Autofahrer – am späten Donnerstagnachmittag in der dänischen Hauptstadt ankommen. „Wir wollen möglichst viel Aufmerksamkeit generieren“, sagt der Vorster, der noch bis Sonntag in Kopenhagen bleibt und sich die Stadt anguckt.