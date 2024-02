Kaarster Ärzte und Apotheken berichten Immer mehr Patienten akzeptieren das E-Rezept

Das rosafarbene Papier-Rezept ist seit dem 1. Januar (fast) Geschichte, seit Jahresbeginn erhalten Versicherte verschreibungspflichtige Medikamente nur noch per elektronischem Rezept. Diese Pflicht hat das Bundesgesundheitsministerium eingeführt. Patienten können das E-Rezept mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte, per App oder als Papierausdruck in den Apotheken einlösen. Wir haben bei Apothekern und Ärzten in Kaarst nachgefragt, wie das E-Rezept bei den Patienten einen Monat nach Einführung ankommt, wo es noch Probleme gibt und was sie persönlich von der Neuerung halten.