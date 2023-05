Kita „Zapageck“ in Holzbüttgen Kinder lernen alles rund um die Biene

Seit 2018 gibt es den Tag der Biene. Es ist der 20. Mai. In der Kindertagesstätte Zapageck am Bruchweg in Holzbüttgen haben sich die Kids umfassend mit der Imkerei auseinandergesetzt. So wissen sie zum Beispiel, dass wir den Bienen nicht nur den Honig zu verdanken haben, sondern für die Bestäubung von enormer Wichtigkeit sind. Die Kita arbeitet seit einigen Jahren mit dem Bienenwerk zusammen. Der Imker Stephan Richter musste am Mittwoch seinen Besuch absagen. Das hielt die Kids aber nicht davon ab, sich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, diesmal auf künstlerische Art und Weise.