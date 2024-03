14 Bäume auf Bolzplatz gefällt Im Kaarster Rottfeld wird eine neue Kita gebaut

Kaarst · Per Dringlichkeitsentscheidung ist in der vergangenen Woche im Stadtrat beschlossen worden, 14 Bäume auf dem Bolzplatz am Rottfeld zu fällen. Dort soll eventuell noch in diesem Jahr eine neue Kita gebaut werden. Doch was wird aus dem Bolzplatz?

06.03.2024 , 04:50 Uhr

Auf dem Bolzplatz im Rottfeld wurden per Dringlichkeitsentscheidung 14 Bäume gefällt. Dort soll eine neue Kita gebaut werden. Foto: Stephan Seeger