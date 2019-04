Programm-Überblick : Im Mai wird im Kino Kaarst viel gelacht

Kaarst Das Kinoprogramm für den Mai beginnt lustig und endet dramatisch: In den ersten drei Wochen stehen drei Komödien auf dem Programm, in den letzten beiden zwei Dramen.

Am 1. Maifeiertag beginnt das Programm in der Aula der Realschule an der Halestraße mit dem Film „Ein Gauner & Gentleman“. Darin spielt Robert Redford einen in die Jahre gekommenen Bankräuber, der auf eine bemerkenswerte Karriere als Ganove zurückblicken kann. Eine Woche später wird der Film „Die Goldfische“ gezeigt. Diese Komödie erzählt die Geschichte von Banker und Portfolio-Manager Oliver, der ein Leben auf der Überholspur führt. Doch eines Tages endet dieses abrupt: Oliver baut mit 230 Stundenkilometern einen selbstverschuldeten Unfall und ist danach querschnittsgelähmt. „Monsineur Claude 2“ läuft am 15. Mai und ist die Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils der französischen Familienkomödie. Ein bourgeoiser Vater steht am Rande des Nervenzusammenbruchs und erhält von seinen Töchtern Nachhilfe in Sachen Toleranz.