Beschluss des Kaarster Planungsausschusses Auf der Marsstraße werden neue Wohnungen gebaut

Aktuell stehen brachliegende Häuser in dem Bereich, diese sollen abgerissen werden. Auch die seit Jahren leer stehende „Villa“ auf der Langen Hecke fällt dann der Abrissbirne zum Opfer. Die beiden Mehrfamilienhäuser sollen mit einer Tiefgarage ausgestattet werden, um den ruhenden Verkehr in der Marsstraße, wo ohnehin wenig Platz an den Seiten ist, zu entlasten. Zudem werden auf der Langen Hecke zwei öffentliche Parkplätze entstehen. Der Bürgersteig auf der Marsstraße soll erweitert werden. „Die angrenzende Wohnbebauung prägt das Erscheinungsbild der Straße Lange Hecke derart, dass sich das Plangebiet aus städtebaulicher Sicht zu einer baulichen Entwicklung im Sinne der Innenentwicklung anbietet“, heißt es in den Unterlagen.