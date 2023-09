Ceram-Store in Kaarst eröffnet „Wir wollen Keramik greifbar machen“

Von außen ist das auffällige Gebäude im Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz“ an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße schon seit einigen Monaten fertig, am Freitag hat nun das Unternehmen „Fliesen Hüning“ in seinem Leuchtturm-Projekt, dem sogenannten „Ceram.Store“, die Fliesenausstellung für Privatkunden eröffnet. Dabei sieht das Gebäude fast genau so aus, wie Geschäftsführer Roland Hüning und der Neusser Stadtplaner Eckehard Wienstroer es geplant hatten.