Veranstaltung „One Home One Planet“ in Kaarst : Ikea wirbt für Klimaschutz

Veranstaltung „One Home One Planet“ in Kaarst

Kaarst Der Möbelriese hat auf einer Veranstaltung versprochen, Nachhaltigkeit vorzuleben. Dabei war auch Bertrand Piccard, der die Erde in einem Solar-Flugzeug und einem Ballon umrundet hat.

Unter dem Motto „ONE HOME, ONE PLANET“ kamen am Mittwoch und Donnerstag Vertreter von Unternehmen, Organisationen und Wissenschaft im Ikea-Haus in Kaarst zusammen. Grund dieser zweitägigen Veranstaltung war es, dem gesetzten Ziel der „Inter Ikea Systems B.V.“ und deren größtem Franchisenehmer, der Ingka-Gruppe, „People & Planet Positive“ näher zu bringen. Das heißt: bis 2030 sollen die negativen Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich gehalten und dabei dennoch das Geschäft weiterentwickelt werden.