Zum Weltkindertag Ikea erweitert den Spielplatz für U3-Kinder

Geleitet hat das Projekt Andreas Korn, den Krause als ihre „rechte Hand“ bezeichnet. Zwischen sechs und acht Wochen hat es gedauert, bis die Fläche fertig war. „Es ist der erste Schritt in Richtung U3. Im kommenden Sommer werden wir noch etwas nachrüsten“, erklärt er. Die neue Fläche soll dann an den großen Spielplatz optisch angeglichen werden. „Uns war es erst einmal wichtig, dass die Fläche nutzbar ist, um den kleinen Kindern in der Gemeinde eine Freude zu machen“, so Korn weiter. Der Ikea-Spielplatz ist hoch frequentiert, vor allem am Wochenende würden viele Familien vorbeikommen, erklären Krause und Korn unisono. „Der Spielplatz ist nicht an die Öffnungszeiten gebunden, das ist das Schöne“, so Korn. Neben der Eröffnung stellte Ikea Kreide zur Verfügung, mit der die Kinder den Weg vor dem Spielplatz anmalen konnten.