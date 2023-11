Spendenaktion in Kaarst gestartet Idee der Wunschbaumaktion bleibt aktuell

Er hatte vor 16 Jahren die Idee zum Wunschbaum für in Not geratene Kinder. Später kamen die Stadt Kaarst, der Verein „Kaarster helfen“ sowie die katholische und evangelische Kirchengemeinden als Kooperationspartner hinzu. Seit drei Jahren ist auch die Aktion „Weihnachtsschuhkarton“ dabei, die Wünsche der Erwachsenen zu erfüllen sucht. Bürgermeisterin Ursula Baum betonte in ihrer Begrüßung, dass die Idee der Wunschbaumaktion aktuell bleibt, weil sie einfach so gut und ein wahres „Erfolgsmodell“ ist. Es sei bewegend, dass sich viele Erwachsene Hygieneartikel wünschten – Dinge, die für andere selbstverständlich sind. Es sind erfüllbare Wünsche wie ein Nassrasierset, graue Bettwäsche oder einfach nur Waschmittel.