Sanierung folgt im nächsten Jahr : Hundefreilauffläche in Vorst wird erweitert

Die Hundefreilauffläche in Vorst soll um eine weitere Fläche erweitert werden. Eine der beiden Flächen könnte sich dann erholen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Die Erweiterung soll noch in diesem Jahr erfolgen. 20.000 Euro sind dafür im Haushalt verankert. Im nächsten Jahr soll es dann auch eine Sanierung des alten Platzes geben. Bei Facebook wird die Maßnahme rege diskutiert.

Die Zahl der Hunde im Stadtgebiet steigt immer weiter, und viele Hundebesitzer klagen über zu wenig öffentliche Flächen, auf denen ihre Vierbeiner sich frei bewegen können. Wie die Stadt nun auf Anfrage mitteilt, wird noch in diesem Jahr die bestehende Hundefreilauffläche am Vorster Pfad neben dem Friedhof um eine unmittelbar angrenzende, etwa gleichgroße Fläche erweitert. Dafür hatte die Politik 20.000 Euro in den Haushalt 2021 eingestellt. In einem weiteren Schritt wird im kommenden Jahr die bereits bestehende Fläche saniert. Die Stadt arbeitet zudem an einer Lösung, um die starke Abnutzung der Rasenflächen durch eine intensive Nutzung zu verhindern. Im kommenden Grundstücksausschuss wird die Politik entsprechend informiert. „Die zusätzliche Fläche wird jedenfalls zeitnah umgesetzt“, teilt Stadtsprecher Peter Böttner mit.

Elisabeth Panzer kämpft seit rund zwei Jahren dafür, dass entweder ein weiterer Platz entsteht oder der bestehende erweitert wird. „Mittlerweile sind so viele Hunde auf dem Platz, dass wir gar nicht mehr Herr darüber werden“, sagt sie unserer Redaktion. Ihrer Meinung nach hätten schon längst die Bedürfnisse der Hundebesitzer befriedigt werden können. „Es fehlt an allen Ecken und Kanten auf dem Platz. Es gibt keine Schleuse, es ist kein Sonnenschutz für die Tiere vorhanden. Hätten wir das privat gemacht, wäre die Wiese bereits in einem guten Zustand. Aber das wollte die Stadt nicht“, sagt Elisabeth Panzer weiter. Eigentlich hätte die Erweiterung des Platzes schon längst geschehen sollen, sagt Panzer. Und das würde auch höchste Zeit. Denn die bestehende Fläche weist Löcher auf, das Gras steht viel zu hoch und die Hinterlassenschaften der Tiere werden oft übersehen. Um zumindest Wasser auf dem Platz zu haben, schafften mehrere Hundebesitzer einen 40 Meter langen Schlauch an. „Ich wollte sogar einen Baum spenden, auch das wollte die Stadt nicht“, so Panzer.