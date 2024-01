Stadt Kaarst verzeichnet Anstieg von Anmeldungen Hundebestandsaufnahme kostet 36.000 Euro

Die Ankündigung der Stadt Kaarst, in den kommenden Wochen eine Hundebestandsaufnahme in den Haushalten durchzuführen, stößt bei den Bürgern auf Kritik. Bei Facebook ist von „Überwachung“ die Rede, zudem wird die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme im Hinblick auf die schwierige Finanzlage der Stadt infrage gestellt. Denn für die Hundebestandsaufnahme wurde das externe Unternehmen Springer Kommunale Dienste GmbH beauftragt. Auf Nachfrage erklärt Stadtsprecher Peter Böttner, dass die Maßnahme 36.000 Euro kostet. „Die Ergebnisse sollen gemäß politischen Beschluss zum Haushaltsjahr 2025 vorliegen“, so Böttner. Die Entscheidung für die Maßnahme basiert auf einem politischen Beschluss des Stadtrates am 16. Dezember 2021. Es folgte ein Vergabeverfahren.