Ehemaliger Botschafter referiert in Kaarst Humanitäre Hilfe als Teil der Kriegsmaschinerie

Die humanitäre Hilfe sei längst fester Bestandteil der Kriegsmaschinerie geworden. Mit den Hilfsgütern werden – so der Referent – „auch Mörder hochgepäppelt“. Die Hilfsorganisationen stünden in Konkurrenz zueinander, Übertreibungen geschehen, wie es auch in der Produktwerbung üblich ist. „Hunger ist der alltägliche Skandal in Afrika“, sagte Weerth. Er muss es aus seiner beruflichen Erfahrung wissen. Den Hungertod bezeichnete er als „stillen Völkermord“. „Mehr als 800 Millionen Menschen weltweit haben nicht genug zu essen, während in den reichen Ländern jeder Dritte zu dick ist“, sagte Weerth, der auf folgende Kettenreaktion hinwies: „Auf Hunger folgt Armut und daraus resultiert dann die Migration.“ Hunger herrscht aktuell auch in Gaza. „So ziemlich alle Hilfsorganisationen sind vor Ort, aber alle sind ohnmächtig“, beklagte der Referent. Die Organisationen müssten sich kritiklos einfügen.