Präsident und Major gewählt : Neue „Chefs“ für das Kaarster Hubertuscorps

Markus Beyer und Maik Gersch wurden am Sonntag gewählt. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Die Hubertusschützen haben gewählt: Das Kaarster Hubertuscorps hat seit der Jahreshauptversammlung am Sonntag eine neue Führungsriege.

Auf der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Bischofshof“ in Holzbüttgen wurde Maik Gersch vom Zug „Zackige Hubertusjungs“ zum neuen Präsidenten des Corps gewählt, sein Zugkollege Markus Beyer ist neuer Major und wird die rund 60 Hubertusschützen über die Kirmestage auf der Straße anführen. Beyer war der einzige Bewerber für das Amt des Majors, das er von seinem Vater Wilfried übernahm. Insgesamt ist er erst der vierte Major in der Geschichte der Kaarster Hubertusschützen.