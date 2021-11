Bericht in Kaarst über verheerendes Ahrtal-Hochwasser : „Wurden um 500 Jahre zurückgeworfen“

In „Johnens Tenne“ (v.l:) Hubertus Kunz, Heinz Kampermann und Manfred Mauren. Foto: Wolfgang Walter

Kaarst Hubertus Kunz, Alt-Bürgermeister von Mayschoss, berichtete in Kaarst jetzt über das verheerende Ahrtal-Hochwasser, was auch für ihn zu einem Überlebenskampf wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Er klammerte sich in der Nacht zum 15. Juli am Dachfirst fest und erlebte beim Anblick der ständig steigenden Ahr Todesangst: Hubertus Kunz, Alt-Bürgermeister von Mayschoss, erzählte beim Martinsabend des Probus-Clubs Kaarst in Johnens Tenne sehr bewegend über drei Tage im Juli.

Den Kontakt hergestellt hatte Manfred Mauren, an der Ahr ansässig und Freund von Heinz Kampermann, Präsident des Probus-Clubs. Dass die Ahr als „treuer Geselle“ manchmal vorbeischaut und den ihr zugedachten „Besucherraum“ (Keller) flutet, ist für die Einwohner von Mayschoss normal – der Fluss verzieht sich nach einem Tag wieder: „Deshalb waren wir an dem Morgen des 14. Juli auch noch tiefenentspannt“, berichtete Kunz. Am Nachmittag stieg der Pegel in Altenahr bereits auf fünf Meter: „Mit dem Wissen von heute würden wir evakuieren“, meinte Kunz, aber die Menschen hätten sich bestimmt geweigert. Abends ging alles ganz schnell: Das Wasser stand in dem alten Winzerhaus der Familie und sie flüchtete in die umgebaute Scheune, dem Wohnsitz von Kunz Schwiegermutter. Dort spitzte sich die Situation gegen 22.30 Uhr nach Volllaufen des Hofes zu: „Wir müssen aufs Dach“, entschieden die Söhne von Hubertus Kunz. Die Oma wurde kurzerhand in die Dachrinne gesetzt, Kunz versuchte per Mobiltelefon jemanden zu erreichen, der sie rettete.