Immobilie ist verkauft Hospizbewegung Kaarst sucht neue Heimat

„Bei uns gehen Anfragen von Krankenhäusern oder Familien ein, wir vermitteln dann von hier aus Pflegedienste, Hospiz-Dienste, Palliativärzte oder Hilfsmittel. Und zwar ehrenamtlich“, erklärt Lißke. Seit Oktober 2009 bietet der Verein gemeinsam mit dem Vinzenzhaus in Kaarst zwei Einzelzimmer für Bewohner an, die auf eine palliativmedizinische Pflege angewiesen sind, für die eine Aufnahme in ein stationäres Hospiz aber nicht mehr möglich ist.