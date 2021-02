35 Ehrenamtler für Sterbehilfe eingesetzt : Hospizbewegung sorgt für Entlastung

Andrea Lißke sitzt in ihrem Büro am Jägerhof. Von hier aus zieht sie die Fäden der Hospizbewegung. Die Arbeit ist während der Pandemie nicht weniger geworden, berichtet sie. NGZ-Foto: Andreas Woitschützke Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Die Arbeit der Hospizbewegung hat sich in der Corona-Krise verändert, weniger geworden ist sie allerdings nicht. 35 Ehrenamtler sind in der Sterbehilfe eingesetzt und sorgen mit ihrem Besuch für Entlastung bei den Angehörigen.

„Wir haben trotz Corona so viel zu tun wie vorher“, sagt Andrea Lißke, Geschäftsführerin der ambulanten Hospizbewegung in Kaarst. Die Arbeit ruht auf drei Säulen: Betreuung Sterbender im häuslichen Umfeld, Begleitung von Trauernden und Hinterbliebenen und Koordination des palliativmedizinischen Netzwerks im Rhein-Kreis Neuss, für die Andrea Lißke verantwortlich zeichnet. Auch in Altenheimen, Krankenhäusern und im Haus der Lebenshilfe in Vorst, dessen Bewohner eine geistige Behinderung haben, werden Menschen betreut. In Corona-Zeiten läuft zwar alles etwas anders ab, aber weniger geworden ist die Arbeit nicht. 35 Ehrenamtler werden vor allem in der Begleitung Sterbender eingesetzt.