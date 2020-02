Trauerbegleitung in Kaarst : Hospizbewegung fehlen Ehrenamtler

Kaarst Durch verschiedene Gründe ist die Zahl der ehrenamtlichen Helfer in der Hospizbewegung gesunken.

Vor zwei Jahren waren es noch 45, mittlerweile nur noch 32: Die Zahl der ehrenamtlich Tätigen bei der Hospizbewegung ist aktuell zu niedrig. Die Gründe sind vielfältig: Umzug, Tod, Alter und Krankheit sind die Hauptgründe. Manche wollten nach über zehn Jahren der Betreuung Sterbender auch einfach mal etwas anderes machen. Die Ehrenamtler bilden die dritte und unverzichtbare Säule der ambulanten Hospizarbeit. Die anderen Schwerpunkte liegen in der Koordination des palliativmedizinschen Netzwerks im Rhein-Kreis Neuss und der Begleitung von Trauernden und Hinterbliebenen. Die Ehrenamtler werden vor allem in der Begleitung Sterbender eingesetzt. Sie gehen zu dem Schwerkranken nach Hause, aber auch in Pflege- und Behindertenwohnstätten.

Andrea Lißke, Diplom-Sozialpädagogin sowie Geschäftsführerin und Koordinatorin der Hospizbewegung und des Netzwerks, weiß, dass viele Angst davor haben, eine solche ehrenamtliche Arbeit nicht zu können. Diese Angst sei unbegründet. „Jeder Interessierte kann an einer kostenlosen Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen. Sie erstreckt sich über ein Wochenende und mehrere Abende in Kaarst. Danach kann individuell entschieden werden, ob man weiter macht oder nicht“, erklärt sie. Möchte jemand als Ehrenamtler tätig werden, so folgen weitere Fortbildungen zu bestimmten Themen. Ziel ist eine gute psychosoziale Begleitung der Schwerkranken und Sterbenden. Anschließend wird geprüft, wer wo am sinnvollsten eingesetzt werden kann.