Geschäftsführerin stellt Arbeit in Büttgen vor Hospizbewegung braucht jährlich 50.000 Euro Spenden

Ein kleiner, aber sehr interessierter Kreis an Teilnehmern hatte sich am Mittwoch zum monatlichen Vortrag der Quartiersinitiative Büttgen (Träger ist der Caritasverband Rhein-Kreis Neuss) in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde in der Johanneskirche eingefunden. Die Themen Gesundheit und Vorsorge stehen im Fokus der Vorträge – dieses Mal informierte die ambulante Hospizbewegung Kaarst über ihre Arbeit. Andrea Lißke, Sozialpädagogin und Geschäftsführerin, erläuterte gemeinsam mit ihrer Kollegin Isabel Kühn die Säulen der ambulanten Hospizbewegung. Sie ist vom stationären Aufenthalt im Marienheim-Hospiz zu unterscheiden, was in der Bevölkerung oft verwechselt wird.