Ausgezeichneter Garten in Vorst Hortus Multiplex – ein Paradies für Insekten

So viele Schmetterlinge, wie im Naturgarten von Dagmar Spona flattern, sieht man selten auf einen Blick. An den Blüten der verschiedenen Pflanzen summen Bienen, ein Frosch oder ein Molch springt mit einem lauten „Platsch“ in den Teich. Am liebsten würde Dagmar Spona den ganzen Tag in ihrem „Hortus Multiplex“ verbringen, wie sie sagt. So nennt man einen Garten, der in einem Drei-Zonen-Modell angelegt ist: In zwei Zonen wird aktiver Naturschutz betrieben und die Insektenvielfalt gefördert, in der dritten Zone Gemüse, Obst oder Kräuter angebaut.