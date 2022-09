Lesung in Kaarst : Horst Eckert fesselt Leser mit neuem Roman

Nach der Lesung verteilte Horst Eckert in der Buchhandlung Petra Esser in der Stadtmitte viele Autogramme. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst In der Buchhandlung Petra Esser las der Autor aus seinem neuen Werk „Das Jahr der Gier“ vor. Inspiriert wurde Eckert durch den „Wirecard“-Skandal. Er nimmt die Leser mit auf eine Reise nach London, Singapur und Berlin.

Horst Eckert, sozusagen Fachautor für Politthriller, hat bei einer Lesung in der Buchhandlung Petra Esser in der Kaarster Stadtmitte aus seinem neuen Roman „Das Jahr der Gier“ einmal mehr überzeugt. Vor zahlreichen Besuchern gab der sympathische Düsseldorfer zunächst Einblicke in seinen Werdegang: Geboren 1959 in der Oberpfalz, arbeitete er nach dem Studium der Politischen Wissenschaften 15 Jahre als Journalist. Schon immer sei er eine Leseratte gewesen, bevorzugte Krimis – und fand, dass ein guter Krimi unter erzählende Literatur fällt, wenn er eben wirklich hervorragend und spannend geschrieben sei.