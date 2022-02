Interview mit Kaarster Hoppeditz Manfred Brendel : „Die Spontanität geht mir verloren“

Manfred Brendel (64) verkörpert seit vielen Jahren den Hoppeditz in Kaarst. Das Jahr 2022 sollte sein letztes als Hoppeditz sein, doch er will sich von seinem Publikum noch einmal gebührend verabschieden. Archiv: Salzburg Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Der Kaarster Hoppeditz Manfred Brendel (64) spricht im Interview über sein Meisterstück und die Schwierigkeit, jedes Jahr eine gute Rede zu schreiben.

Herr Brendel, was haben Sie am Altweiber-Donnerstag um 11.11 Uhr gemacht?

Brendel Weil ich an den Stellen, an denen ich auf die Politik draufgehauen habe, die Bestätigung vom Publikum durch spontanen Applaus erhalten habe. Ich habe keine Pausen für einen Tusch eingelegt und die Leute entscheiden lassen. Wenn sie spontan Applaus gespendet haben, wusste ich, dass es gut war.

Langenfelds Narren halten sich an Altweiber zurück

Altweiber in Langenfeld

Altweiber in Langenfeld : Langenfelds Narren halten sich an Altweiber zurück

Wenig jecke Stimmung über die Karnevalstage in Solingen

Altweiber-Dürpel und Rosenmontags-Verlosung : Wenig jecke Stimmung über die Karnevalstage in Solingen

Karneval in Heiligenhaus

Karneval in Heiligenhaus : Altweiber: Mini-Empfang und leise Zeichen

Brendel Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Meine Reden sind immer in der Nacht vom 10. auf den 11. November entstanden. Diese Spontanität geht mir ein bisschen verloren. Ich will den Leuten und mir nicht zumuten, dass mir irgendwann nichts mehr einfällt.

Brendel Das war eine spontane Geschichte. Ich saß mit meiner Frau in einem Kaarster Café, als die damalige Vorsitzende der Narrengarde Blau-Gold auf mich zukam. Wir haben uns unterhalten und viel gelacht. Sie hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, den Hoppeditz zu machen. Da habe ich dann zugesagt und es versucht.

Brendel Am Applaus der Bürger und an den Reaktionen beim Verlassen der Bühne. Bei der angesprochenen Rede waren die Leute nicht nur begeistert, sondern sie waren auch ergriffen. Das war mein Meisterstück.

Brendel Es war kalt. Ich hätte genau so gut in ein Mannesmann-Rohr brüllen können. Normalerweise sitzen dort viele Menschen, in deren Gesichtern ich die Anerkennung ablesen kann. Letztes Jahr gab es aber leider kein direktes Feedback.