Session in Kaarst hat begonnen : Hoppeditz Brendel attackiert „Braune“

Hoppeditz Manfred Brendel hat am Montag in der Rathausgalerie mit einer leidenschaftlichen Rede die fünfte Jahreszeit eröffnet. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst Nach seinem Erwachen hat der Kaarster Hoppeditz Manfred Brendel eine politische Rede gehalten.

In Kaarst wurde in Gegensatz zu etlichen anderen Städten das Hoppeditz-Erwachen nicht auf Sonntag vorverlegt, es fand traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr statt. Trotzdem waren zahlreiche Narren in die Rathausgalerie gekommen. Sie erlebten eine leidenschaftliche, sehr politische Rede von Hoppeditz Manfred Brendel, der sich nur wenige Minuten nach dem Erwachen schon als sehr scharfsinnig und munter erwies und freuten sich, dass es zumindest ein Kinderprinzenpaar gibt. Das reimte und sang sogar und bekam von Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus die Insignien der Macht verliehen, nämlich zwei Pritschen, drei lange Federn für die Narrenkappe des Prinzen und zwei Urkunden sowie einige kleine Geschenke. „Die Band, die keiner kennt“ sorgte für die zum Sessionsauftakt passende Musik.