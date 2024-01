Jahreshauptversammlung in Holzbüttgen Bruderschaft öffnet sich für Frauen

Die sonst so diskussionsfreudigen Holzbüttger Schützen brauchten für die Mitgliederversammlung lediglich knapp zwei Stunden. Sie entschieden sich aber auch dafür, das Gendern abzulehnen: Zur besseren Lesbarkeit, so die Begründung, bleiben die betreffenden Paragrafen diesbezüglich unverändert. In Kaarst wurden die Mitgliedsbeiträge für die aktiven und erwachsenen Schützen von 44 auf 70 Euro erhöht. In Holzbüttgen kostet der Jahresbeitrag längst 72 Euro. Während man in Kaarst bewusst darauf verzichtet, Live-Musik teilweise durch DJs zu ersetzen, sieht man das in Holzbüttgen ganz anders: „Wir haben an einigen Tagen seit Jahren DJs, weil die Schützenjugend es sich so wünscht“, erklärte der stellvertretende Brudermeister Stefan Schüpper. Dass an zwei Abenden im Festzelt DJs auflegen, habe nichts mit Kosteneinsparungen zu tun: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass so ausgelassener gefeiert wird“, so Schüpper weiter.