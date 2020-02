Neuerung im Festprogramm : Holzbüttgen führt Kinderschützenfest ein

Zwei Wochen vor dem großen Schützenfest in Neuss im Jahr 2015 wurde auf dem Marienplatz ein Kinderschützenfest organisiert. Die Holzbüttgener Bruderschaft führt es in diesem Jahr ein – und dann soll es zum festen Bestandteil des Schützenfestes werden. Archiv: woi. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Holzbüttgen Bevor die echten Schützen über die Straßen marschieren, sind in diesem Jahr erstmals die Kindergarten- und Schulkinder dran.

Im vergangenen Jahr hat die St. Sebastianus-Bruderschaft Holzbüttgen das Schützenfest um einen Tag vorverlegt und von Freitag bis Montag gefeiert. Und in diesem Jahr führen die Sebastianer wieder etwas Neues ein: ein Kinderschützenfest.

Die Idee dazu kam vom Bruderschaftsvorstand. Dieser plant, dass alle drei Kindergärten und die Astrid-Lindgren-Schule mitmachen. Das Problem: Das erste August-Wochenende liegt mitten in den Sommerferien. Den Einrichtungen wird freigestellt, an dem Kinderschützenfest teilzunehmen oder nicht. Eine Zusage gibt es bereits von der Offenen Ganztagsschule, die voraussichtlich mit 70 Kindern teilnehmen wird. Stefan Schüpper, Geschäftsführer der Holzbüttgener Bruderschaft, hofft, dass am Ende „rund 100 Kinder dabei sind“. Das Programm soll am Schützenfest-Freitag gegen 15.30 Uhr am Pfarrzentrum beginnen, dann wird ein kleiner Zirkus auftreten. Danach ziehen die Kinder über die König- und Marienstraße auf den Festplatz. Dort erhalten sie Tickets für die Fahrgeschäfte. Was die Kinder brauchen, sind Uniformen. Und diese basteln sie selbst. Der Vorstand muss noch entscheiden, ob er den Kindergärten und der Schule einen Zuschuss für die Bastelmateralien gewährt. Pro Einrichtung hat der Arbeitskreis, der sich in der vergangenen Woche erstmals traf, 200 Euro eingeplant, die Gesamtkosten liegen zwischen 800 und 1000 Euro. Außerdem muss noch eine Musikkapelle zur Begleitung gesucht und gefunden werden.

Info Schützenfest von Freitag bis Montag Datum Das Schützenfest in Holzbüttgen wird in diesem Jahr vom 31. Juli (Freitag) bis zum 3. August (Montag) gefeiert. Am 25. Juli findet der Königs- und Oberstehrenabend statt. Verlegung Die Verlegung des Schützenfestes auf den Freitag erwies sich im vergangenen Jahr als Glücksgriff.

Was bei einem Schützenfest nicht fehlen darf, ist ein Königspaar. „Die Offene Ganztagsschule könnte im Vorfeld ein Königspaar ausspielen, das dann am Pfarrzentrum gekrönt wird“, erklärt Hans-Josef Schmitz, Mitglied der Arbeitsgruppe. Ziel des Ganzen ist es, dem Nachwuchs das Schützenfest schmackhaft zu machen. „Wir haben derzeit Probleme bei den Edelknaben. Wir hoffen, dass der ein oder andere durch das Kinderschützenfest hängen bleibt“, sagt Schüpper. Hans-Josef Schmitz glaubt, dass nicht nur die Schausteller auf dem Kirmesplatz profitieren werden. „Wir wollen auch den Familien der Kinder das Schützenfest näher bringen, denen das fremd ist“, sagt er. Und wenn ein Kind spontan bei den Edelknaben mitlaufen will, kein Problem. „Wir haben noch genügend Uniformen im Fundus“, sagt Schmitz.