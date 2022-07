Elf Neuanmeldungen : Neue Edelknaben für Holzbüttgen

Die Edelknaben in Holzbüttgen haben in den vergangenen Wochen massiven Zuwachs bekommen. Foto: Bruderschaft Holzbüttgen

Kaarst In Holzbüttgen marschieren Anfang August mindestens 18 Edelknaben mit. Noch vor knapp drei Monaten stand das Korps vor dem Aus. Wie ist das geschehen?

Vor knapp drei Monaten stand das Edelknabencorps der Holzbüttger Sebastianus-Bruderschaft kurz vor dem Aus, nun blüht es mehr denn je: Beim Schützenfest Anfang August werden mindestens 18 Edelknaben mitmarschieren. Ende April waren es noch sieben gewesen. Der Grund für die zahlreichen Neuanmeldungen waren Aufklärungsgespräche, die Edelknabenführer Markus Steinhauer und Geschäftsführer Stefan Schüpper mit unentschlossenen Eltern führten. „Viele Schützen hatten Probleme damit, ihre Kinder bei den Edelknaben anzumelden. Durch viele Gespräche mit Eltern, deren Söhne noch nicht bei den Edelknaben angemeldet waren, haben wir es geschafft, neue Mitglieder zu finden“, erklärt Steinhauer. Dieser positive Effekt habe sich auf die Schulen und Kindergärten ausgeweitet. „Viele Eltern wussten gar nicht, was im Corps passiert. Die haben wir aufgeklärt, dann wurden die Söhne angemeldet“, so Steinhauer, der „sehr erfreut“ über die positive Entwicklung im Corps der kleinsten Schützen ist: „Ich hoffe, dass die Kinder an Kirmes Spaß haben und auch danach dabei bleiben werden.“ Auch Stefan Schüpper ist froh, dass die Bruderschaft neue Edelknaben gefunden hat. „Ich finde das sehr gut“, sagt er.