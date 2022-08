Drei Regenten aus einem Haus : Holzbüttgen feiert im nächsten Jahr ein „Schüpperfest“

Holzbüttgen Die Regenten der Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft Holzbüttgen für das Jahr 2022/23 kommen alle aus einer Familie. Geplant ist, dass König und Jungschützenkönig im kommenden Jahr eine gemeinsame Residenz im Pfarrzentrum aufbauen.

Bereits am Königsehrenabend, an dem der jüngste Schüpper Alexander (14) Schülerprinz wurde, sprachen einige Schützen den Papa an, ob er nicht Schützenkönig werden wolle – mit dem Wissen, dass Sohn Sebastian (21) um die Würde des Jungschützenkönigs mitschießen würde. „Als Sebastian am Montag den Vogel abgeschossen hat, war es schon der Zweite“, so Stefan Schüpper. Als stellvertretender Brudermeister wusste er, dass es keinen Bewerber für das Amt des großen Königs gab. „Da fing das Köpfchen dann an zu arbeiten“, erklärt er. Da sein Zug aber beim Frühschoppen nicht mehr im Zelt war, konnte er sein Vorhaben erst am Nachmittag mit den Kameraden besprechen. Deshalb wurde erst am Abend der König ermittelt und nicht wie geplant am Mittag. Doch nicht nur sein Zug, sondern auch seine Frau Daniela musste ihre Zustimmung geben. „Beide waren recht spontan“, so Schüpper: „Meine Frau hat gesagt, mach das.“ Schwieriger sei die Suche nach den beiden Ministern gewesen. Am Ende hat es aber doch geklappt. Der Standartenführer Jonas (18) rundet das „Schüpperfest“ im kommenden Jahr ab. Und auch Tochter Julia wird mit eingebunden: Die Zehnjährige ist im kommenden Jahr Blumenmädchen.