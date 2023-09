Diskussion in Kaarst Frauenfrage erreicht Holzbüttgener Schützen

Auf der Einladung zur Chargiertenversammlung der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Holzbüttgen heißt es unter Tagesordnungspunkt 4: „Austausch Thematik weiblicher Mitglieder“ – das Thema Frauen im Schützenverein hat Kostenpflichtiger Inhalt nach den Diskussionen in Neuss nun also auch Kaarst erreicht. Brudermeister Sebastian Corsten erklärt auf Anfrage, dass das Thema bereits nach dem ersten Kinderschützenfest im vergangenen Jahr aufgeploppt sei. Einige Eltern hätten damals gesagt, dass bei den Edelknaben nur der männliche Schützennachwuchs mitlaufen dürfe und die Mädchen ausgeschlossen würden. Der Vorstand reagierte prompt und entschied, dass in diesem Jahr auch Mädchen bei den Edelknaben mitlaufen durften. Doch auch die Mädchen werden irgendwann einmal groß – „Und was passiert dann mit ihnen, wenn sie weitermachen wollen?“, fragt Corsten.