Grundwasser in Kaarst zu hoch Nachbarschaft klagt über feuchte Keller

Alle vier Stunden müssen Bettina und Alexander Schwemin in den Keller ihres Hauses an der Flachsbleiche gehen und die Handtücher austauschen – „auch nachts“, erklärt Bettina Schwemin bei einem Vor-Ort-Besuch. Der Grund: Durch das hohe Grundwasser läuft der Keller der Schwemins voll. Doch nicht nur sie sind betroffen, auch die Nachbarschaft klagt über feuchte Keller. Der Grundwasserspiegel sei in Kaarst so hoch wie seit elf Jahren nicht mehr, erklärt Stadtsprecher Peter Böttner.