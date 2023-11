Kita Thüringenstraße in Vorst Hoher Andrang bei Ausstellungseröffnung „Kulturerbe St. Martin“

In diesem Jahr veranstaltete der Martinsverein zusammen mit dem Kindergarten ein ganz besonderes Rahmenprogramm zusätzlich zur Ausstellung. „Wir haben in diesem Jahr ein Kamishibai-Theater für die Kinder organisiert, es gibt Stockbrot am Lagerfeuer, eine Tombola, einen Reitparcours mit St.-Martins-Steckenpferd, das große Vorster Martinssingen und ein Theaterstück zur Martinsgeschichte, dass die Kinder der Kita Thüringenstraße aufführen werden“, berichtet Norbert Moormann, Vorsitzender des Martinsvereins, freudestrahlend. Das Theaterstück der Kinder war sowohl für die kleinen Schauspieler, als auch für die Besucher ein ganz besonderer Programmpunkt und eines der Highlights des Abends. Mit viel Liebe zum Detail bei den Kostümen und dem Bühnenbild zeigten die Darsteller mit musikalischer Unterstützung und ganz viel Herzblut des „Kita Thü“-Teams, eine großartige Darbietung rund um die Martinsgeschichte. „Die Kinder stehen hier heute Abend im Vordergrund. Es ist schön, in so viele leuchtende Augen zu schauen. St. Martin ist ein ganz wichtiger Brauch und wir freuen uns sehr so viel Unterstützung von der Kita zu haben und so in diesem Brauchtum unterstützt zu werden“, so Moormann.