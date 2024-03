Nach Brand in Bedburg-Hau Hohe Brandschutzauflagen in Kaarster Senioreneinrichtungen

Der Brand am frühen Montagmorgen (4.3.) in der Senioreneinrichtung Haus Simon in Bedburg-Hau hat vier Bewohnern das Leben gekostet. Zwei Frauen (50 und 74 Jahre) und zwei Männer (beide 66 Jahre) starben in den Flammen. Dank des beherzten Einsatzes der Rettungskräfte gab es nicht noch mehr Opfer zu beklagen. Wie sieht der Brandschutz in den Kaarster Einrichtungen aus? Unsere Redaktion hat nachgefragt.