So war das Hitze-Wochenende Tausende suchen Abkühlung im Kaarster See

Flirrende Hitze am Freitag und Samstag trieb Tausende Erfrischungshungrige in das Strandbad am Kaarster See: „Am Freitag zählten wir 2110 Besucher, am Samstag 5690“, berichtet Daniel Caspers, Betriebsleiter bei den Kreiswerken Grevenbroich, die die Strandbäder am Kaarster See und am Straberger See in Dormagen betreiben.