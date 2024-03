Am 10. März in der Stadtmitte Organisatoren hoffen auf trockenes Wetter beim Ostermarkt

Der Einzelhandel in der Kaarster Innenstadt öffnet an diesem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Türen und überrascht die Kunden mit tollen Angeboten. In einigen Läden in den Rathausarkaden erhalten die Besucher und Besucherinnen eine bunte Primel als Frühlingsgruß. In den Arkaden zaubert Nicole Bauer von der Firma „Ballonbauer“ Kindern beim Kinderschminken und mit Glitzer-Tattoos von 13 bis 17 Uhr sicherlich ein Strahlen ins Gesicht. Die Organisatoren hoffen nun nur noch auf gutes Wetter. „Hauptsache trocken“, sagt Einhirn weiter.